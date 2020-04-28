علي جابر: "ماذا يشعر هؤلاء؟"

ميرنا وليد - بيروت - اعتبر الاعلامي اللبناني ​علي جابر​ انه من المعيب وصف مدينة ​طرابلس​ اللبنانية بالمدينة الأفقر في لبنان، في حين ان اغنى اغنياء البلد هم من طرابلس.

وكتب جابر على صفحته الخاصة على احد مواقع التواصل الاجتماعي: "من المعيب دائما وصف طرابلس بالمدينة الافقر في لبنان، من المعيب اكثر ان نعرف ان اغنى اغنياء البلد من طرابلس. ترى، ماذا يشعر هولاء عندما يسمعون الوصف و هم يعلمون ان ثرواتهم و مكانتهم السياسية ارتقت على اكتاف الطرابلسيين".

وكان أكّد علي جابر مؤخرا على ان الثورة اللبنانية في وجه الطبقة السياسية الفاسدة في لبنان لن تموت، والثوار لن يملّوا من المطالبة بحقوق الشعب.

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