من هي الفنانة المفضلة بالنسبة لـ سيلينا غوميز؟

ميرنا وليد - بيروت - كشفت النجمة العالمية ​سيلينا غوميز​ عن أن النجمة العالمية ​ريهانا​ هي فنانتها المفضلة، وأن اغنية "Love On The Brain هي أحد أهم الأغاني في هذه المرحلة، وقد لاقى رأيها تأييدا واسعا من قبل الجمهور.

الجدير ذكره ان سيلينا غوميز كانت قد طرحت مؤخرا 3 أغنيات من ألبومها الثالث، وهي "Boyfriend" و "Souvenir" و "She"وطرحتها دفعة واحدة وذلك على يوتيوب محققة عدد مشاهدات خيالية.

على صعيد آخر تبرّعت سيلينا بدولار واحد لصندوق مكافحة ​فيروس كورونا​، على أي طلب شراء من متجرها الخاص.

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