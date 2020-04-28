محمد كريم في أميركا والسبب؟

ميرنا وليد - بيروت - يتواجد الممثل المصري ​محمد كريم​ في أميركا منذ فترة، وعن عدم عودته لوطنه مصر كشف كريم انه كان يصور هناك فيلمه الجديد، لكن توقف بعد انتشار ​فيروس كورونا​.

وكان يتمنى كريم قضاء شهر رمضان مع عائلته في مصر، كما عبّر عن دعمه وتأييده الكامل للإجراءات التي اتخذتها مصر والدول العربية لمحاربة فيروس كورونا، متمنيا على صفحته الخاصة ايضا ان يزول الوباء ويعود العالم كما كان.

الجدير ذكره ان محمد كريم شارك مؤخرا بالفيلم الأمريكي A Score to Settle مع نيكولاس كيدج ، وجسد فيه دور شخص يدعى جيمي، لا يخاف الموت.

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