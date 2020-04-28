ميرنا وليد - بيروت - في خطوة مفاجئة قام لاعب كرة القدم البرازيلي ​نيمار​ بمتابعة الممثلة اللبنانية ​سينتيا صامويل​ على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي، والتي بدورها اعادت متابعته، الأمر الذي اثار جدلا بين المتابعين، وتعد سينتيا هي الممثلة العربية الأولى التي يتابعها نيمار.

الجدير ذكره ان سينتيا صامويل نشرت مؤخرا صورة جديدة وقد ظهرت بلوك جديد وبشعر أشقر قصير، بعدما اعتمدت الظهور بشعر بني طويل لفترة سنتين. وعلّقت سينتيا أنها اخفت اللوك الجديد عن الجمهور واحتفظت بالسر لحوالى الشهرين، مؤكدة أن الأمر متعلق بتصوير دورها في مسلسل "من الآخر" الذي كان من المقرر أن يعرض في الموسم الرمضاني الحالي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نيمار يثير الجدل ويُتابع سينتيا صامويل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.