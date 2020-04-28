ياسمين صبري تتلقى مليون اعجاب-بالصور

ميرنا وليد - بيروت - تحظى الممثلة المصرية ​ياسمين صبري​ بشعبية كبيرة في مصر والعالم العربي، اذ ان اعمالها التمثيلية دائما ما تنال اعجاب عدد كبير من الجمهور، كما ان زواجها مؤخرا من رجل الأعمال المصري ​أحمد أبو هشيمة​ زاد من الرواج لها، اذ ان خبر زواجهما تصدر كافة المواقع الإلكترونية.

ومن اللافت هو ان ياسمين صبري تمتلك عدد كبير من المتابعين، فصورتها الأخيرة التي نشرتها على صفحتها الخاصة على احد مواقع التواصل الاجتماعي نالت مليون اعجاب، اضافة الى صورتها مع أحمد أيو هشيمة حظيت ايضا بالعدد نفسه.

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