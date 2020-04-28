تراند اليوم : بالفيديو .. تعليق مثير من كريم عبد العزيز علي إعلان صيدليات 19011

عبر الفنان كريم عبد العزيز عن رأيه في إعلان صيدليات 19011 الذي يعرض على التليفزيون خلال شهر رمضان المبارك.‏

غرّد عبد العزيز عبر حسابه على Twitter مادحًا أغنية الإعلان “قادرين” التي يغنيها نجوم فترة التسعينيات قائلًا: “أغنية إعلان قادرين لحميدالشاعري ‏ومصطفى قمر و إيهاب توفيق وهشام عباس، من أحلى الأغاني اللي سمعتها من زمن، تحية كبيرة جدا لكل النجوم الكبار اللي عملوا ‏الأغنية دي”.‏

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يذكر أن كريم عبد العزيز، انتهى مؤخرًا، من تصوير فيلم “البعض لا يذهب للمأذون مرتين”، الذي من المقرر عرضه في موسم عيد ‏الفطر 2020‏‎.‎

‎‏‎”‎البعض لا يذهب للمأذون مرتين” بطولة كريم عبد العزيز، وماجد الكدواني، و دينا الشربيني، وبيومي فؤاد، ومحمد ثروت، ‏ومجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، ومن تأليف أيمن وتار، إخراج أحمد الجندي، وإنتاج شركة “أوسكار للتوزيع ودور العرض” ‏للمنتجان لؤي عبد الله، ووائل عبدالله‎.‎