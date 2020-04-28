تراند اليوم : شابو “طارق الشناوي” : المسلسلات الكوميديا في رمضان بتضحك أبطال المسلسلات بس

انتقد الناقد السينمائي طارق الشناوي، الكوميديا في مصر، وخاصةً ما يعرض خلال هذا الموسم الرمضاني في بعض المسلسلات، بالإضافة إلى أداء بعض الممثلين.

وقال الشناوي في تصريحات لـ”القاهرة 24″: “عندنا مشكلة جامدة في الكوميديا، بالذات ما نطلق عليهم نجوم مسرح مصر، وحتى لو مش مسرح مصر زي أكرم حسني وأحمد فهمي، الحقيقة فيه مأزق كبير جدًا في الكوميديا اللي بيقدموها، لأن ملهاش علاقة بالكوميديا”.

وعبَّر عن رأيه فيما يقدِّمه بعض فناني مسرح مصر في مسلسل “اتنين في الصندوق”، قائلًا: “ومسلسل اتنين في الصندوق شيء الحقيقة بيدعو للنفور، دا ملوش علاقة بالكوميديا تمامًا، آه ممثل كوميديان دمه خفيف لكن مش هنقدر نستحمل خفة دمه دي 30 حلقة، لأنهم جايين يهزروا”.

ومسلسل “اتنين في الصندوق” من بطولة الفنان حمدي الميرغني ومحمد أسامة الشهير بـ “أوس أوس”، ويعرض حاليا في شهر رمضان ويدور في قالب كوميدي اجتماعي.