تراند اليوم : بيض الله وجهك .. حسن العسيري بيترجي رامز يسيبو – فيديو

وقع المنتج والممثل السعودي حسن عسيري ضحية لمقلب اليوم من برنامج “رامز مجنون رسمي”، واستهل الفنان رامز جلال الحلقة بتقديم اعتذاره مقدما للجمهور السعودي والخليجي على ما سيحدث للضيف.

وفي فقرة التعليق على الصور، وصف حسن عسيري لاعب كرة القدم محمد صلاح بأنه نجم النجوم، والفنانة أحلام بأنها مناضلة، وكالعادة كانت الصورة الأخيرة هي صورة مقدم البرنامج رامز جلال.

وعن ما يقدم في برامج رامز جلال، أعرب حسن عسيري عن اعتقاده بأن ما يقدم فيها مبالغ فيه، ومزعج، قبل أن يخترق رامز جلال الصورة فجأة، ليكون تعليق الضيف التلقائي “الله يلعن إبليسك يا ملعون! شو الل جابك؟”.

برنامج “رامز مجنون رسمي” يعرض يوميا على قناة MBC مصر، الساعة 6:30 مساء.