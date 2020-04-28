تراند اليوم : عفريت العلبة طلع لعمر ودياب في الحلقة الخامسة – تفاصيل

بدأت الحلقة الخامسة من مسلسل “عمر ودياب” المعروض على قناة “on e”، بقيام علي ربيع ومصطفى خاطر بإعادة الذهب إلى الشركة بعدما لاحقتهم إحدى العصابات، ولكنهم ققروا أن يقدموا استقالتهم من هذا العمل، والبحث عن آخر.

ويعرض عليهم أحد الأطباء أن يأتوا إليه ليجد لهم عملا فى المستشفى، ورشح لمصطفى خاطر العمل فى المشرحة، بينما يعمل علي ربيع في النظافة.

أثناء عمل خاطر المشرحة تختفي إحدى الجثث من مكانها، ولا يعرف أين ذهبت ولا كيف سيتصرف حينما يأتي الجرد الخاص بالمستشفى، وحينما يذهب الثنائي إلى المنزل يجدون عفريت الجثة التى اختفت، ويطلب منهم أن ينفذوا بعض الطلبات.

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كان مصطفى خاطر، قال خلال أحد اللقاءات التليفزيونية، إنه هو الذى اقترح اسم المسلسل ليصبح “عمر ودياب”، ووافق فريق العمل، وأكد أن مشاركة على ربيع فى بطولة مسلسل عمر ودياب تمنحه القوة، معقبا: “بنشتغل مع بعض من زمان وفاهمين بعض جدا”.

مسلسل “عمر ودياب” بطولة علي ربيع، ومصطفى خاطر، وكارولين عزمي، بجانب عدد كبير من النجوم الشباب، والمسلسل من إخراج معتز التوني.

يذكر أن علي ربيع، خاض السباق الرمضاني الماضي بمسلسل “فكرة بمليون جنيه” والذي حقق نجاحا كبيرا جدًا وقت عرضه على شاشات التليفزيون.