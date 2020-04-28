تراند اليوم : الفيشاوي يكتشف زوجته لأول مرة في الحجر الصحي

تحدث الفنان أحمد الفيشاوي عن كواليس فترة الحجر المنزلي، والإجراءات الوقائية التي يحرص على الالتزام بها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

أوضح الفيشاوي في تصريحات عبر إذاعة إنرجي، أنه استغل فترة الحجر في تنظيم جوائز والده في المنزل، قائلا: “عملنالها مكان حلو وبقت منورة في البيت”، مضيفا: “ومن مكاسب الحجر بالنسبة لي مراتي.. لأني بحبها جدا وبقى عندنا وقت أكبر نكون فيه مع بعض، وبقيت قادر اتعرف عليها أكتر”.

تابع: “من أكتر الحاجات اللي مفتقدها في فترة الحجر المنزلي إني أروح السينما أو ألعب كيك بوكسينج أو أروح الجيم.. ولما بيحصل حاجة زي الوضع اللي في لعالم دلوقتي مش بكون مفزوع لأني بعمل اللي عليا وباخد إجراءات أحافظ بيها على نفسي وعلى الأخرين”.

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على صعيد آخر، انتهى أحمد الفيشاوي وياسمين رئيس تصوير فيلمهما “الحارث” وذلك بمدينة الإنتاج الإعلامي. واستغرقت المشاهد الأخيرة يوما كاملا وتضمن لقطات أكشن قامت بها أسماء جلال التي تشارك في الفيلم.

الفيلم من إنتاج شركة سكوب للأنتاج الفنى والسينمائي ويشارك فيه عدد كبير من الفنانين مثل على الطيب وعمرو عبد الجليل وباسم سمرة وأسماء أبو اليزيد ومحمد علاء ومحمود الليثي ورشدي الشامي ونهي عابدين وشريف البرداويلي وعارفة عبد الرسول.

“الحارث” ينتمي لنوعية الأثارة والتشويق، وتم تصويره في سيوة والقاهرة وبعض المحافظات الأخرى، ودخل الفيلم حاليا مرحلة المونتاج تمهيدا لعرضه تجاريا بعد إنتهاء أزمة كورونا.