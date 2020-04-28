جو رعد: الله يسامح يلي حسدني.. ونبيلة عبيد ما بتفطر بدوني!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

أكد الفنان جو رعد أن النجمة سميحة أيوب لعبت دورا كبيرا في إقناع المخرج بمشاركته في مسلسل "سكر زيادة"، لافتا إلى أنه لا يمكن أن ينسى فضلها عليه بتحقيق حلم لطالما راوده ولكنه كان ينتظر الوقت المناسب لخوض هذه التجربة.

وشدد جو رعد خلاله مقابلته مع موقع" فوشيا "، على الاحترام الذي يكنه لكل من النجمتين نادية الجندي ونبيلة عبيد، مؤكدا على العلاقة المتينة التي تربطه بالنجمة نبيلة عبيد التي كان يتناول الفطور برفقتها وهي التي حرصت على التواجد خلال تصوير مشهده في مسلسل "سكر زيادة".

وفي سياق آخر؛ نشر الفنان جو رعد في وقت سابق مقطع فيديو ظهر خلاله وهو يجهش بالبكاء بسبب شعوره بالوحدة جرّاء بعده عن أهله وأصدقائه المقربين.

وتحدث جو رعد في الفيديو المتداول له، قائلاً: "بدي أقولكم شغلة.. والله ما حدا بيعرف قيمة الأهل إلا لما يبعدوا عننا.. أنا من الصبح متضايق وحاسس حالي لوحدي".

Advertisements

وتابع رعد: "المهم دقيت لأمي وبكيت لها مثل الولد الصغير.. ودعتلي يمكن دعوة بتخلي الواحد يصبر حاله.. شو بتنفع الشهرة.. وإيه النفع المال ولا كل شيء لما تحس حالك وحيد".

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع حديث جو رعد، متعاطفين معه بشأن وحدته وبكائه، وطالبوه بعدم البكاء والتحلي بالصبر خلال أزمة كورونا التي يشهدها العالم أجمع.

وكان رعد قد فأجأ جمهوره في أواخر العام الماضي، بإطلاق ألبوم غنائي، حمل اسم "اللورد"، كاشفًا عن أن الألبوم استغرق عامين كاملين لتحضيره؛ إذ تضمن أنماطًا موسيقية متنوعة، استعمل فيها تقنية عالية تبرز معاني الأغاني وتساعده على التفرد في الخط الذي رسمه لنفسه والملائم لشخصيته.

الفيديو المرفق، يعرض المقابلة التي أجراها "فوشيا" مع الفنان جو رعد إذ كشف عن مشاركته كضيف شرف في مسلسل "سكر زيادة" ، متطرقا إلى العلاقة التي تربطه بالنجمات نادية الجندي، نبيلة عبيد، سميحة أيوب وهالة فاخر.