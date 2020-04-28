هيا الشعيبي عن منتقديها: متل الحشرات نطقها بالنعال ونرميها في الزبالة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعربت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي عن استيائها الشديد من الانتقادات اللاذعة التي طالتها من قبل بعض متابعيها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بعد تصريحها بأنها فنانة ولها تاريخ كبير.

وقالت "الشعيبي" عبر مقطع فيديو لها على "سناب شات" :"أنا برد على بعض الأطفال اللي شغالين في تويتر وما عندهم لا شغلة ولا مشغلة غير النميمة والحقد على الناس والذم فيهم.. واللي بيقولوا أي تاريخ أنا بتكلم عنه.. أي نعم أنا ليا تاريخي وأفتخر إني أنا بنت عندي 12 سنة صعدت على خشبة مسرحية "الحرمنة".

وتابعت: "يعني أنا ممثلة َوأنا بنت قبل ما أتزوج وقبل ما أخلف .. والحين أنا عمري 41 سنة حسبوها كام سنة َأنا بمثل.. والله تعليقاتكم ما قهرتني لأني مجموعة أطفال عندي اللي تكتب لا عنا نقاد فنيين ولا هم ممثلين أو مخرجين مالهم أي مكان في مجالنا.. وأنا ما بنقهر من الكلام اللي بيتقال عني عشان بحسهم متل الحشرات اللي بطير فوق وتطيح ونطقها بالنعال ومع السلامة نرميها في الزبالة".

وهددت الشعيبي، قائلة :"أنا راح أرتقي وعندي محاميين يأخذون إجراءاته.. فالكلام اللي طالع عني أمس إذا ما أنا كنت مهمة جدا ما كان أشتغل علي أمس تويتر ويكفي أن الحلقة صارت تريند".

وأوضحت: "أتمنى من حكومتنا أنهم يسكرون تويتر.. ونشوف الناس في شنو راح يتكلمون وبمنو راح يصيرون الجدل.. خلينا نشوف شو بصير لو اتسكر تويتر".

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وكانت هيا الشعيبي قد ردت على الهجوم الذي تعرضت له هي وباقي نجوم الكويت بسبب أجورهم المرتفعة في ظل أزمة كورونا، قائلة: "أنا ما أركز على التعليقات وما أحط هدول الناس في بالي.. لأني مين هدول إحنا لينا تاريخنا وفننا وكوميديتنا من سنين ليش هلق طلعتوا تتكلموا.. يا جماعة الناس هدول مو مننا ولا علينا ".

وأوضحت: "أنا ليا عتب على بعض الناس ليش تسمعلهم.. من وإحنا صغار والتليفزيون الكويتي مدللنا وياخد مننا.. ليش إحنا ننطر الأبواب اللي بره تنطق عشان الأعمال الكويتية تروح حق اللي بره".

واستطردت حديثها: "إنتوا مو عارفين أنه المصور بياخد 30 ألف دينار كويتي مع العدة بتاعته والعمال.. ده غير المخرج ليه سعر والنجم ليه سعر هذا بالإضافة لتأجير السيارات وأماكن التصوير.. يا جماعة تصوير عمل واحد تخلي الناس تهد بيتها َعيالها.. إحنا لما ندش تصوير كام شهر ما بشوف عيالي".

وقالت: "زين انتوا الي بتتكلمون وبتقومون القيامة على المنتج.. الناس بس تبي تتفرج على أخبار في التليفزيون مل تبي مسلسل كوميدي.. ما أخونا في القاهرة أعمالهم بتوصل بالملايين ليش ماحدا تكلم.. عشان الناس عارفة أنهم بيأجروا استوديوهات وسيارات ومبالغ كبيرة بتتصرف على العمل".

واختتمت حديثها قائلة: "وأنا في تصوير عملي الأخير واجهنا مشاكل كتير بسبب الحظر عشان كورونا والإيجارات صارت الضعف وكمان برامج كتير وقفت.. إحنا قاعدين في البيت والأعمال المصرية والعربية قاعدة تعرض ولا عمل فيهم وقف ليش عنيكم علينا".