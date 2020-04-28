شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عدوية يطرح دعاء دينيا بعنوان "يا رب انا بدعيلك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعاون المطرب محمد عدوية مع الملحن أحمد البرازيلي، في دعاء ديني جديد بعنوان "يا رب انا بدعيلك"، وذلك بمناسبة شهر رمضان الكريم، هو من كلمات السيد علي، وتوزيع إلهامي دهيمة، وميكس وماستر أحمد حسام، ومن المقرر أن يتم طرح مساء اليوم على القناة الأولي والفضائيات.

وقدم مؤخرا محمد عدوية تتر مسلسل "عمر ودياب" أغنية تحمل اسم "آه يا سبع صنايع" وحققت نجاحا كبيرا وهى من توزيع ولحن أحمد طارق يحيى، والمسلسل يشارك فى بطولته كل من النجم على ربيع ومصطفى خاطر، وتألق فيها عدوية كعادته فى غناء تترات الأعمال الفنية.

مسلسل "عمر ودياب" كان يحمل اسم "وصل أمانة" قبل تغييره، وتدور أحداثه فى حلقات منفصلة متصلة حول شابين عاطلين متورطين فى إمضاء إيصالات أمانة، ويبحثان عن وظيفة لسداد الديون، وتعتمد فكرة العمل على ظهور فنان كضيف شرف كل حلقتين حسب الموقف الذى يقع فيه بطلا المسلسل.

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وطرح مؤخرا عدوية أغنية على طريقة الفيديو كليب تحمل اسم "أبطال بلدنا" والتى جمعته بالمطربة جنات وأبرز الفيديو كليب الخاص بالأغنية كمائن الشرطة التى ترعى الشوارع خلال فترة حظر التجول بجانب إظهار الأطباء، جيش مصر الأبيض وهم يرعون المرضى بفيروس كورونا.

الأغنية كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع أحمد إبراهيم، وتقول كلماتها: "تسلم الناس اللى صاحية .. شادة حيلها ليل نهار .. واللى بيساعد بقلبه دولا متعدش كتار".