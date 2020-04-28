شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يعلن عودة المهرجانات الفنية مع تسجيل صفر إصابة بفيورس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الثقافة الأردنى د. باسم الطويسى إن وزارته مستمرة فى برامجها ومهرجاناتها ومشاريعها مع مراعاة الحفاظ على شروط التباعد الاجتماعى.

وأكد د. الطويسى فى تصريحاتت صحفية استمرار مهرجانات المسرح باختلاف مستوياتها التى من شأنها أن تضفى الحيوية فى المشهد الثقافى، وتعزز الفرح لدى الجمهور ومد المشهد الثقافى الأردنى بأعمال فنية جديدة.

وكشف د. الطويسى عن عودة مهرجان الأغنية الأردنية الذى يساهم فى الكشف عن المواهب ويحفز الإبداعات، ويعزز الهوية الوطنية، ويتيح للفائزين تقديم إنتاجاتهم الموسيقية والغنائية على مستوى الوطن والبلدان العربية، وسيتم الإعلان عن تفاصيل التقدم للمهرجان قريبا.

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واختتم وزير الثقافة الأردنى تصريحاته قائلا إن وزارة الثقافة رغم الظروف الاستثنائية مستمرة فى إنعاش الحالة الثقافية ومدها بمنتجات ثقافية جديدة، لافتا أن الوزارة من خلال حزمة التكيف الثقافى الثانية التى أعلنها فى مركز إدارة الأزمات تسعى لأن تكون رديفًا فاعلًا فى خطة الدولة الأردنية فى مواجهة خطر جائحة كورونا المستجد كجزء من ارتباط الثقافة بالوعى والالتزام.

ويتزامن إعلان عودة المهرجانات الفنية فى الأردن، مع إعلان وزير الصحة الأردني سعد جابر، اليوم الثلاثاء، أنه لم يتم تسجيل أي إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما سجلت وفاة واحدة بالفيروس، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

وفى وقت سابق قال مسئولون، إن الأردن خفف، أمس الاثنين، القيود على الحركة، والتى تهدف لاحتواء انتشار فيروس كورونا، وسمح بإعادة فتح المزيد من الشركات للمساعدة فى دفع عجلة الاقتصاد المتعثر.

وصار بإمكان سكان العاصمة الآن قيادة سياراتهم الخاصة اعتبارا من يوم الأربعاء، فى أول خطوة من هذا القبيل منذ حظر التجول على مستوى البلاد قبل حوالى 40 يوما والذى فرض على سكان البلاد البالغ عددهم عشرة ملايين البقاء فى منازلهم.