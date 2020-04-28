شكرا لقرائتكم خبر عن حمدى الميرغنى يدخل المستشفى بسبب علقة.. فى الحلقة الخامسة من "فلانتينو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحلقة الخامسة من مسلسل "فلانتينو" دخول حمدي المرغني المستشفى بسبب علقة تعرض لها أثناء محاولته البحث عمن وراء قضايا وصولات الأمانة التي تعرض لها "نور" عادل إمام، وتسببت في رفض البنك لمنحه القرض الذي طلبه لترميم مدارس فلانتينو في الدرب الأحمر وهي القضايا التي لا يعلم عنها شيئا ويتوقع أن هناك من قام بانتحال شخصيته والقيام بالنصب مستخدما اسمه.

وإرضاء لحمدي المرغني حجز له الزعيم عادل إمام غرفة بأحد الفنادق ليجلس بها ويوافق على استمرار البحث عمن ينصب باسمه بعدما تعرض للضرب.

فيما شهدت الحلقة ايضا قيام رجل الأعمال "رامي الطمباري" بترك منزل أخيه، وذلك بعدما قامت زوجة أخيه بتوبيخ نجله لأنه يشرب الماء من الزجاجة ولا يستخدم الكوب أثناء الشرب وهو ما أغضبه، خاصة أنه يجلس لدى شقيقه بسبب فقدانه كل أمواله ومنزله.

يذكر أن مسلسل "فلانتينو" يُعرض على قناة dmc يوميا وذلك عقب موعد الإفطار مباشرة فى الـ 6:30 مساء. ويعود عادل إمام بـ"فلانتينو" إلى الدراما الرمضانية هذا العام بعد غيابه العام الماضى، حيث كان مقررا تقديمه للمسلسل فى شهر رمضان الماضى ولكن تم تأجيله بسبب ضيق الوقت وصعوبة اللحاق بالعرض وقتها، ليتم استئناف تصويره أواخر العام الماضى والانتهاء منه منذ شهرين ليكون أول الأعمال الجاهزة للعرض فى الشهر الكريم 2020.

مسلسل "فلانتينو" تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام، ويشارك فى البطولة داليا البحيرى، ودلال عبد العزيز، وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد، جميل برسوم، محسن منصور، علاء عمرو وعدد آخر من الفنانين.

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"فلانتينو" تدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعى، حول "نور عبد المجيد" الشهير بفلانتينو والذي يملك مدارس إنترناشيونال هو وزوجته دلال عبد العزيز؛ ولكن تدور بينهما بعض الخلافات طوال الأحداث ومن هنا تبدأ المغامرة والمفاجآت.