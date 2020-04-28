شكرا لقرائتكم خبر عن دلال عبد العزيز تفضح رسائل "الماميز" على الواتساب فى خامس حلقات "فلانتينو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحلقة الخامسة من مسلسل فلانتينو، فضح عفاف عصمت، مديرة مدارس فلانتينو وتجسدها دلال عبد العزيز، رسائل "الماميز" على الواتساب فى المدرسة، حيث عقدت اجتماعا مع أولياء الأمور وقامت بإخبارهم بأنها على علم بكل ما يحدث على الواتساب من رسائل بين أولياء الأمور وبعضها وقامت بعرض رسائل صوتية يتحدثون فيها على بعض البعض.

كما شهدت الحلقة خروج أستاذ الجامعة "عادل أنور"، والذى يدرس لنبوية "هدى المفتى" ابنة عادل إمام فى الجامعة، وذلك بعدما تسببت له فى أزمة سكر دخل على إثرها إلى المستشفى بعدما أجبرته على أكل تورتة عيد ميلاد صديقتها فى الجامعة.

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يذكر أن مسلسل "فلانتينو" يُعرض على قناة dmc يوميا وذلك عقب موعد الإفطار مباشرة فى الـ 6:30 مساء. ويعود عادل إمام بـ"فلانتينو" إلى الدراما الرمضانية هذا العام بعد غيابه العام الماضى، حيث كان مقررا تقديمه للمسلسل فى شهر رمضان الماضى ولكن تم تأجيله بسبب ضيق الوقت وصعوبة اللحاق بالعرض وقتها، ليتم استئناف تصويره أواخر العام الماضى والانتهاء منه منذ شهرين ليكون أول الأعمال الجاهزة للعرض فى الشهر الكريم 2020.

مسلسل "فلانتينو" تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام، ويشارك فى البطولة داليا البحيرى، ودلال عبد العزيز، وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد، جميل برسوم، محسن منصور، علاء عمرو وعدد آخر من الفنانين.

"فلانتينو" تدور أحداثه فى إطار كوميدى اجتماعى، حول "نور عبد المجيد" الشهير بفلانتينو والذى يملك مدارس إنترناشيونال هو وزوجته دلال عبد العزيز؛ ولكن تدور بينهما بعض الخلافات طوال الأحداث ومن هنا تبدأ المغامرة والمفاجآت.