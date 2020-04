شكرا لقرائتكم خبر عن زهقوا من قعدة البيت.. كريس هيمسورث على الشاطئ مع أسرته فى أستراليا والان مع تفاصيل الخبر

وظهر كريس وإلسا ويبدو أنهما فى حالة معنوية جيدة أثناء الدردشة والتحدث إلى أطفالهما تحت شمس، واستطاع النجم الشهير أن يلفت الأنظار إليه بلياقته البدنية الملحوظة، حيث كان يرتدى "شورت" باللون الكحلى، وكان يلف قميصا أبيض حول رأسه لحماية نفسه من أشعة الشمس القاسية .

يذكر أن كريس هيمسورث قدم عددا كبيرا من الأعمال الفنية الناجحة ومن أبرزها : " Star Trek " و" Avengers: Age of Urtlon " و" Bad Times at the El Royale " و" A Perfect Getaway "، وغيرها.