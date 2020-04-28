شكرا لقرائتكم خبر عن زهقوا من قعدة البيت.. كريس هيمسورث على الشاطئ مع أسرته فى أستراليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن النجم العالمي كريس هيمسورث قرر أن يتجاهل فكرة العزل المنزلى الذاتى خوفا من انتشار فيروس كورونا "covisd19 "، وقرر أن يستمتع بوقته على الشاطئ مع زوجته . والتقطت عدسات مصورى "البابارتزي" عدة صور للنجم العالمى الممثل البالغ من العمر (36 عاما) فى أستراليا على أحد الشواطئ، حيث كان يستمتع بالشمس الدافئة، وذلك أثناء استراحة من العزلة فى المنزل وظهرت معه زوجته إلسا باتاكى البالغة من العمر (43 عاما)، وانضم إليهما أطفالهما الثلاثة إنديا روز ذات السبعة سنوات، والتوأم تريستان وساشا ذوات الـ 6 أعوام .

وظهر كريس وإلسا ويبدو أنهما فى حالة معنوية جيدة أثناء الدردشة والتحدث إلى أطفالهما تحت شمس، واستطاع النجم الشهير أن يلفت الأنظار إليه بلياقته البدنية الملحوظة، حيث كان يرتدى "شورت" باللون الكحلى، وكان يلف قميصا أبيض حول رأسه لحماية نفسه من أشعة الشمس القاسية . يذكر أن كريس هيمسورث قدم عددا كبيرا من الأعمال الفنية الناجحة ومن أبرزها : " Star Trek " و" Avengers: Age of Urtlon " و" Bad Times at the El Royale " و" A Perfect Getaway "، وغيرها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر زهقوا من قعدة البيت.. كريس هيمسورث على الشاطئ مع أسرته فى أستراليا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.