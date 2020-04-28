زينة تكشف سر بكائها كل يوم بسبب أمير كرارة

متابعة بتجــــــــــرد: نشرت الفنانة زينة، عبر حسابها على “إنستغرام”، صورة للفنان أمير كرارة من مسلسل “الاختيار” بعد الإشادات الكثيرة التي حظي بها من كل الجهات.

وعلقت على الصورة بقولها: “معقولة كل يوم كم العياط اللي بنعيطوا بجد برافوا يا أمير أنت وبيتر ميمي، كان لازم عمل درامي للأبطال اللي ضحوا بحياتهم علشانا…. وانتوا وثقتوا أعمال الأبطال دوول كما يجب … وهاتسيبوا عمل يشوفوه ولادنا علشان يعرفوا يعني إيه الجيش المصري رجال.. شكراً يا أبو سليم.. رحم الله شهداء الوطن”.

وكانت زينة قد واجهت أزمة مع نقابة الأطباء في مصر بعد سخريتها في الحلقة الثانية من مسلسلها “جمع سالم” من أطباء مستشفى قصر العيني، مما أثار ضدها ثورة غضب من الأطباء.

يذكر أن مسلسل “الاختيار” بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد وإسلام جمال وعدد من ضيوف الشرف منهم صلاح عبد الله ‏ومحمد ‏إمام وآسر ياسين ومحمد رجب وإياد نصار وماجد المصري، تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي‎.