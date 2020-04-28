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متابعة بتجـــــــــرد: أثار طلب الفنانة المصرية أمينة خليل الغريب بخلع حذائها خلال استضافتها في برنامج “رامز مجنون رسمي”، جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، متهمين اياها بمعرفة تفاصيل المقلب والذي يتضمن في إحدى فقراته نزولها في الماء.
ولاحظ عدد كبير من المتابعين ان السبب الأساسي لهذا الطلب أن الحذاء من دار أزياء “غوتشي” الإيطالية، ويبلغ ثمنه 836 دولارا أميركيا، الامر الذي عرضها للكثير من الانتقادات القاسية واتهامها بتمثيل الخوف والرعب بطريقة مبتذلة.
تداول رواد مواقع التواصل صورة للحذاء من الدار الشهيرة، لافتين الى أن خليل كانت تعرف كل تفاصيل المقلب قبل حصوله لذلك شعرت بالخوف على حذائها الرياضي الثمين وطلبت خلعه.
كانت هذه تفاصيل خبر أمينة خليل تفضح تمثيلها مع رامز جلال لحماية حذائها الثمين! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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