مخرج “الاختيار” يحدث ضجة بفيديو من كواليس التصوير

متابعة بتجــــــــــرد: شارك المخرج بيتر ميمي متابعيه على “فيسبوك” بمقطع فيديو من كواليس تصوير مسلسل “الاختيار” الذي يحقق نجاحاً كبيراً بعد عرض حلقاته الأولى ضمن المويم الرمضاني.

ويظهر في المقطع مجموعة من العسكر في مكان التصوير مع أصوات لإطلاق رصاص قوي في الأجواء، وأوضح ميمي الأمر من خلال تعليق قال فيه: “التصوير على الحدود اللبنانية السورية وضرب النار الحقيقى في الخلفية”.

وأضاف: “على أد مانقدر كنا بنقرب من الحقيقة من أول السيناريو المكتوب حرفيا من أصحاب منسي وزوجته وزمايله في القوات المسلحة، وخط هشام المكتوب من اعترافاته”.

ويرصد مسلسل الاختيار حياة الشهيد أحمد منسي، والعمل بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد، وشارك به عدد من ضيوف الشرف منهم إياد نصار ومحمد رجب وآسر ياسين وكريم محمود عبدالعزيز وهو من تأليف باهر دويدار وإنتاج شركة سينرجي.