حسين الجسمي ينشر الأمل والتفاؤل بـ”سُنّة الحياة”

متابعة بتجــــــــرد: تحت شعار ووسم #وحشتنا_اللمة وبتعاون يعد الأول مع الشركة العالمية «أورنچ» للاتصالات بمصر، شارك الفنان حسين الجسمي بصوته وإحساسه ومحبته في الأجواء الرمضانية مع ملايين المصريين، بأغنية دعائية حملت عنوان «سُنّة الحياة» من كلمات الشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر، وألحان الفنان محمود العسيلي وتوزيع ومكساج وماستر علي فتح الله.

وحققت الأغنية نجاحاً وانتشاراً كبيرَين بين الجمهور المصري في شهر رمضان المبارك، ناشراً بصوته روح الأمل والتفاؤل في لم الشمل والتواصل بين الأهل والأحبة، وخاصة في ظل هذه الظروف الاستثنائية.

وأكد الجسمي سعادته الدائمة بمشاركة مصر والمصريين أفراحهم ومناسباتهم الاجتماعية والوطنية والعاطفية المختلفة، وتوجيه الرسائل الإيجابية وطمأنة الناس وبث الأمل في نفوسهم.

وحملت فكرة الأغنية الدعائية التي تم تصويرها بطريقة الفيديو كليب، البعد والتقارب في الحياة الاجتماعية اليومية، ومراحل الاشتياق واللمة بين الأحبة والعائلة والعودة من السفر، وهو ما جسده مجموعة من الشباب المصري في سيناريو الكليب الذي طرح وعرض عبر منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالجسمي وعبر قناته الخاصة الرسمية على موقع يوتيوب.