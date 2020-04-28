كورونا يحرم راقصي الأرجنتين من عناق التانغو

متابعة بتجــــــــــرد: في زمن كورونا والعزل، تستمر ممارسة التانغو بالوسائل المتاحة في بوينس أيريس من خلال الإنترنت إلا أن وباء «كوفيد-19» يحرم الراقصين من العناق وهو جوهر هذه الرقصة الأرجنتينية الشهيرة.

ويقول الأستاذ في أكاديمية «إيستيلو إي إيليغنسيا» للتانغو جوناتان فيانويفا الذي يقدم حالياً نصائحه التقنية عبر فيسبوك: «العناق يمثل 100% من التانغو، ما نقوم به هو تلبية حاجة الراغبين بالتعلم وتصحيح أخطائهم، غير أن الأساس يبقى الاتصال بالآخر».

وقد أغلقت الصالات التقليدية لممارسي التانغو المعروفة باسم «ميلونغا» أبوابها إلى أجل غير مسمى منذ اعتماد تدابير الحجر المنزلي الإلزامي في 20 مارس الماضي في سائر أنحاء الأرجنتين، ودفع ذلك بمدرّبي رقص كثر إلى الاستعانة بالإنترنت لتحدي الملل أو الإبقاء على بعض المداخيل.

ويقر جوناتان فيانويفا بأن التانغو في استراحة خلال فترة الحجر، ولكن عدم معرفة موعد استئناف العمل والحياة الطبيعية يشكل صدمة كبيرة للمدرّبين المستقلين، لافتاً إلى أنه يعاني وضعاً اقتصادياً شديد الصعوبة.

واضطر فيانويفا البالغ 35 عاماً لإعطاء حصص تدريب عبر الإنترنت للمرة الأولى في مسيرته المكرّسة للرقص منذ عقدين، وهو يعرض لطلبته من منزله في بوينس أيرس الخطوات المطلوب تنفيذها ويدعوهم إلى الاستعانة بكرسي كشريك وهمي لهم في الرقصات، كما يستعين عموماً بالحائط أو بمكنسة كعنصر للاستناد.