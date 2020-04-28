مساعدات “صامتة” من عامر خان خلال أزمة كورونا

متابعة بتجــــــــرد: رحّبت الصحافة الهندية والعالمية بخطوة النجم البوليوودي عامر خان، وذلك بفضل تبرّعاته خلال فترة كورونا.

وعلى الرغم من التزام خان الصمت، إلّا أنّ بعض روّاد مواقع التواصل الإجتماعي نشروا مقاطع فيديو لتبرعاته الماليّة المفاجئة للفقراء بطريقة فريدة من نوعها.

وبحسب موقع “غولف نيوز”، يظهر مقطع فيديو شاحنة مزوّدة بأكياس من الدقيق تصل إلى العاصمة دلهي لتوزيع العلب للمحتاجين مع مبلغ مالي قدرة حوالى 200 دولار أميركي.