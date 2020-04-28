صدمة حسن عسيري في "رامز مجنون رسمي": "الله يلعن إبليسك"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وقع الفنان السعودي حسن عسيري ضحية لمقلب برنامج "رامز مجنون رسمي"، الثلاثاء.

وصف عسيري رامز جلال بالمزعج والـ"أوفر"، قبل أن يخرج له الأخير من داخل بانر لصورة مرعبة، ما دفع عسيري للقول في صدمة شديدة "إيه اللي جابك هنا، الله يلعن إبليسك".



وبدى واضحا عدم قدرة الفنان السعودي على تحمل مقلب رامز، ودوران الكرسي في الهواء، وظل يستحلف رامز بالله أن يتوقف تارة، ويتوعده تارة أخرى دون جدوى.

وتدور فكرة البرنامج على أساس استدراج الضحية للمشاركة في برنامج باسم الحقيقة، من تقديم أروى، قبل أن يظهر رامز جلال ويوقع الضيف في مقلبه.



ويتم ربط الضيف في كرسي يتم توصيله بالكهرباء ويتعرض الضيف إلى تعذيب رامز جلال.

وكان البرنامج قد واجه حملة شرسة الإثنين إثر قيام المحامي المصري مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك وعضو مجلس النواب المصري، بإرسال طلبا لوزير الداخلية للقبض علي رامز جلال معتبرا يرتكب أنه عن عمد أفعالا تدخل تحت بند "جرائم يعاقب عليها القانون".

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كما أرسل "منصور" شكوى أخرى إلى رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المصري، مكرم محمد أحمد، يطالب من خلالها بإيقاف عرض البرنامج، موضحا أن "جلال" غير مقيد بنقابة الإعلاميين.

وأخيرا قدم بلاغا إلى وزيرة الصحة المصرية الدكتورة هالة زايد، وآخر إلى مدير مستشفى الأمراض النفسية والعصبية في مصر، يطالب فيه بحجز رامز جلال في المستشفى، لأنه "اعترف بأنه مجنون رسمي"، حسب البلاغ.

من جانبه، أصدر مستشفى الأمراض النفسية والعقلية بيانا، طالب من خلاله السيد المستشار النائب العام المصري، والمجلس الأعلى للإعلام بفتح تحقيق عاجل وإيقاف البرنامج.

ويقوم رامز جلال، بتوجيه عدة أسئلة للضحية، قبل أن يحرك الكرسي الموصل بأداة تحكم ويرفعها في الهواء وفي كل الاتجاهات وسط صراخ من الضحية.



