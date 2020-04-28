إنفوجراف.. "سينيمانا" أول مهرجان عربي لأفلام كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - فن الخليج 365 الثلاثاء 2020/4/28 09:32 م بتوقيت أبوظبي الثلاثاء 2020/4/28 09:32 م بتوقيت أبوظبي

توثيقاً للأزمة التي يمر بها العالم جراء فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، أطلق الاتحاد العام للفنانين العرب مهرجاناً سينمائياً عبر شبكة الإنترنت بعنوان "سينيمانا". ويستهدف المهرجان بشكل خاص الأفلام التي تتناول موضوع فيروس كورونا، على أن يستمر في تلقي الأفلام الراغبة بالمشاركة حتى بداية شهر يونيو/حزيران المقبل. ويستعرض الإنفوجراف التالي أبرز المعلومات عن مهرجان "سينيمانا":



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