مشاهير — بيلي إيليش تُبكي سيلينا غوميز

Apr 28, 2020
كشفت المغنية العالمية سيلينا غوميز أنها “بكت كثيرًا” عندما استمعت لأغنية زميلتها المغنية بيلي إيليش ‘everything i wanted’ لأول مرة، خاصة بعدما ذكرتها الأغنية بأمور مؤثرة مرت في حياتها.
من جهة أخرى، قررت سيلينا غوميز التبرع بنسبة من عائدات بيع ألبومها الغنائي الجديد لصالح صندوق إغاثة فيروس كورونا. وكشفت المغنية عبر حسابها على انستغرام أنها ستطلق إصدارا مميزا جديدا من ألبومها الجديد Rare في 9 أبريل/ نيسان، وستذهب عائداته لمساعدة صندوق الإغاثة.
المغنية ستتبرع بدولار واحد من بيع كل نسخة من الإصدار الفاخر لألبومها الجديد إلى صندوق الالغاثة لمواجهة فيروس كورونا.
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