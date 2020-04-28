جمهور عادل إمام بين الرضى وخيبات الأمل

أعرب النجم المصري عادل امام عن سعادته بردود الأفعال التي تلقاها عقب عرض مسلسله الجديد “فالنتينو” الذي يعرض طيلة شهر رمضان المبارك.

وأكد “إمام” أنه لاقى ردود فعل إيجابية على الشخصية التي قدمها من خلال العمل، لافتاً أن الفكرة لم يتم تناولها في الدراما المصرية من قبل. مضيفاً أنه سعيد بالعمل مع كل الفنانين الذين شاركوه في بطولة ” فالنتينو” وعلى رأسهم الفنانة دلال عبد العزيز والفنان سميرصبري، إضافة إلى الفنانين الشباب الذي يحرص دائماً على تقديمهم في أعماله سواء الدراما أو السينما.

وكان موقع “الخليج 365” قد وجه الى القراء سؤالاً جاء فيه “كيف تقيّمون بداية مسلسل “فالنتينو” لـ عادل امام؟”. أتت النتجية 53% مرضية و 47% مخيبة للآمال وذلك بعدما صوت أكثر من 6 آلاف متابع خلال 24 ساعة عبر ستوري “الخليج 365” على انستغرام.

صاحبة ورئيس تحرير موقع “الخليج 365” الاعلامية باتريسيا هاشم، غردت معلقة على أول حلقة من مسلسل “فالنتيو” وقالت: شاهدت الزعيم عادل إمام في مسلسل فالنتينو .الحلقة الاولى كانت تمهيدية وبمثابة تعريف عن الشخصيات. وفي حين الرهان دائما في الغرب وتركيا على الحلقة الاولى لجذب المشاهد نحن في الدراما العربية نعتمد في معظم الاحيان على الاطالة الفارغة من اي عامل جاذب ومثير”.

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وعند مشاهدتها للحلقة الثانية كتبت قائلة: “حلقة ثانية مخيبة للآمال من مسلسل فالنتينو مؤسف ان يقدم الزعيم مسلسلاً خالياً من اي مضمون قيّم حلقتان مسطحتان فارغتان من اي قيمة فنية.وقت ضائع للسطحية لم نعتدها في مسلسلات القدير عادل إمام وعلى الرغم من ذلك سأبحث في الحلقات المقبلة عن اي قشة اعلق عليها رغبتي في ان اكون مخطئة”.

وعلى الرغم من رأينا بأولى الحلقات ولكن لن نحكم على المسلسل الآن بإنتظار استكمال عرضه حتى نهاية شهر الصوم.

نذكر أن المسلسل بطولة عادل إمام، دلال عبد العزيز، داليا البحيري، محمد كيلاني، هدى المفتي وغيرهم. تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامي إمام.

يلعب إمام في هذا المسلسل دور رجل أعمال، صاحب مجموعة مدارس دولية، حيث يواجه مشاكل وأزمات تتعرض لها سلسلة المدارس التي يمتلكها. هذا ولا يخلو المسلسل من قصص عاطفية عديدة، لتتواصل الأحداث في إطار تشويقي اجتماعي.