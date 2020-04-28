الأمير هاري يطلق أول مشاريعه بعد تنازله عن منصبه.. ونتفليكس ستعرضه!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - سجل دوق ساسكس الأمير هاري رسالة للاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والسبعين للشخصية الكرتونية Thomas the Tank Engine "توماس محرك الدبابة" لتمويل مشروعه الخيري للسفر.

وفي مقطع فيديو تم إصداره هذا الصباح، قدم دوق ساسكس نسخةً جديدةً من الكرتون حملت اسم Thomas and Friends: The Royal Engine أي "توماس والأصدقاء: المحرك الملكي"، والذي يتميز بوجود شخصيات متحركة من عائلته، كجدته الملكة إليزابيث ووالده الأمير تشارلز.

ومن المقرر أن يتم التبرع بعائدات إصدار الذكرى السنوية الـ 75 من الكرتون لمشاريع البيئة والاستدامة في إطار مشروع Travalyst، كما يتميز العرض الخاص الذي مدته 22 دقيقة، والذي سيتم بثه في أمريكا قبل يوم واحد من المملكة المتحدة - بقطار ملكي يدعى "دوقة لوبورو" في إيماءة واضحة إلى زوجته ميغان.

وليس من الواضح ما إذا كان الأمير هاري قد سجل الحلقة قبل أن يعلن هو وزوجته ميغان ماركل عن انتقالهما إلى أمريكا في 8 يناير.

Advertisements

وفي المقدمة، شوهد الأمير هاري جالسًا على كرسي ويقرأ من كتاب عن مغامرات القطار، حيث قال: "لقد كان Thomas the Tank Engine وجهًا مريحًا ومألوفًا للعديد من العائلات على مدار 75 عامًا الماضية، تسلّي وتثقف وتلهم الأطفال في القضايا المهمة من خلال القصص والشخصيات المثيرة. لدي بالتأكيد ذكريات مولعة عندما كبرت مع توماس والأصدقاء، وانتقلت إلى أماكن جديدة من خلال مغامراته. أنا فخور جدًا لأنه طُلب مني المشاركة في هذه الحلقة الخاصة. أتمنى لتوماس آند فريندز ذكرى سعيدة للغاية."

وسيتم بث العرض على نتفليكس في الولايات المتحدة في 1 مايو، وعلى القناة الخامسة "Milkshake" في المملكة المتحدة في اليوم التالي. كما سيتم بثه في كندا وأستراليا في وقت لاحق من الشهر.

يُذكر أنه قامت ميغان ماركل زوجة الأمير هاري أيضًا بعمل مماثل في أعقاب السعي إلى الاستقلال المالي والانتقال إلى الولايات المتحدة، حيث سردت فيلما وثائقيا لقناة ديزني بلس حمل اسم Elephant أي "الفيل"، والذي بدأ بثه في 3 أبريل الماضي، وتبرعت هي أيضًا بعائدات المشروع للجمعية الخيرية المعنية بالفيلة Elephants Without Borders.