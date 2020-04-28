محمد رمضان يدخل بصدام مع أشقائه في "البرنس".. ونجلاء بدر ضحيته!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - دخل الفنان المصري محمد رمضان، في صدام مع أشقائه بعدما أخبرهم أن والده ورّثه جميع أملاكه قبل وفاته، الأمر الذي جعلهم يبدأون في تدبير المكائد له، فيما أصبحت زوجته التي تجسد دورها الفنانة المصرية نجلاء بدر الضحية لهذه المشاكل.

وعلم "فوشيا" تفاصيل جديدة ستشهدها الحلقات المقبلة من مسلسل "البرنس"، حيث تتصاعد حدة الخلافات بين محمد رمضان وأشقائه، وتتعرض نجلاء بدر للقتل على يد أشقاء محمد رمضان، وسط مفاجآت عديدة ستجعل للفنانة اللبنانية نور دورا أكبر في المسلسل.

ويتورط محمد رمضان في جريمة بمسلسل "البرنس" تضعه في السجن ما يمهد لحبيبته الأولى "نور" الدخول في حياته حيث تقوم بتربية أبنائه حتى يخرج من محبسه وتبدأ محاولات لإتمام قصة حبهما القديمة بالزواج.

وكانت الحلقة الرابعة من مسلسل "البرنس" قد شهدت إشادة كبيرة بأداء الفنانة نجلاء بدر وهذا الأداء جعل متابعين يتركون تعليقات على منصات التواصل الاجتماعي تشيد بالأداء، حيث غرّد "بيشو" عبر "تويتر" قائلًا: "#نجلاء_بدر بتجنن وكتير بحباااااا وعم تابع #الفتوة و #البرنس ودورين مختلفين عن بعض وهي أداءها كالعادة رائع.

وكتب حساب آخر قائلًا: "نجلاء بدر في مسلسل البرنس من غير makeup شكلها قمر حقيقي"، فيما علق آخر بالقول: "نجلاء بدر قمر ف كل الاحوال".

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وشهدت أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل "البرنس" وقفة من محمد رمضان بجانب نور التي لجأت إليه كي يساعدها في الحصول على أوراقها الخاصة من منزل طليقها المتعنت ضدها خوفًا من الاعتداء عليها، وبالفعل يلبي محمد رمضان طلبها ويقوم بضرب طليقها للحصول على ما تريده.

ودار حديث بين محمد رمضان ونور أثناء عودتهما وكان المشهد خاصا بقصة حبه القديمة لها فقال: "فاكرة لما قولتلك إني بحبك وروحتي فضحتيني وقولتي إني بخرف عشان اتخبطت في الخناقة"، وكان رد نور: "كل شيء نصيب"، وأشادت بجمال زوجته نجلاء بدر.

وعاد محمد رمضان على مشاجرة بين زوجته نجلاء بدر وشقيقته رحاب الجمل، وسط تهديدات عدة وتدبير من أشقائه له كي يقع في مشاكل للحصول على حقهم من ميراث والدهم، ما جعل نجلاء بدر تحاول إثناءه عن موقفه كي يعطي أشقاءه حقهم لكنه يقنعها بوجهة نظره.

يُذكر أن محمد رمضان انتهى من تصوير مسلسل البرنس قبل أيام من عرضه في رمضان، وهو من بطولته ويشاركه نجلاء بدر، روجينا، أحمد زاهر، نور، إدوارد، وغيرهم، ومن سيناريو وحوار وإخراج محمد سامي.