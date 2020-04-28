علي العلياني: من المعيب الهجوم على ناصر القصبي بعد تضحياته الكثيرة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - وقف الإعلامي السعودي علي العلياني، في صف الفنان ناصر القصبي، مدافعًا عنه ضد الهجوم الذي شنه جمهور مسلسل "مخرج 7"، الذي شهد انتقادات واسعة، خاصة بعد تناول المسلسل للصراع في الشرق الأوسط مع إسرائيل وفوبيا التطبيع.

وقال العلياني، خلال برنامجه "قلب مفتوح"، "إنه من المعيب الهجوم على الفنان ناصر القصبي الذي يُعد رمزا من رموز السعودية، الذي ضحى كثيرا في حقبة فنية صعبة".

وأضاف العلياني، أن "القصبي يعتبر منارة للتنوير في السعودية، حيث تحمل ترك البلاد إبان فترة التشدد التي عرضته للتهديدات والمهالك"، مؤكدا أن القصبي ثابت على مبدئه منذ ظهوره، وحتى الآن، لم يتلون مثل بعض المشاهير".

ولفت إلى أن ناصر القصبي قضى عمره يضحي من أجل إسعاد الجماهير في الوطن العربي، متقبلاً أي نقد سواء كان بناء أو سلبيا، قائلاً: "أقول لك يا أبو راكان شكرا نحن ضد من يقاومك أو يقلل من قيمتك أو يحاول تشويهك".

وجدير بالذكر أن الفنان السعودي ناصر القصبي يخوض الماراثون الرمضاني الجاري بمسلسل "مخرج 7"، الذي تدور أحداثه حول شخصية دوخي (ناصر القصبي) وهو أب، وموظف حكومي من الطبقة الوسطى، يمضي وقته بين عمله في استلام شكاوى العملاء بمؤسسة حكومية، وبين بيته وعائلته.

ورغم الأسماء الكبيرة التي يضمها المسلسل، لم يمنع تعرضه لانتقادات رواد مواقع التواصل الاجتماعي نظرا لوقوعه في بعض الأخطاء الإخراجية والنصية.

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وشهدت الحلقة الثالثة من المسلسل، جدلا واسعا، بعدما تناولت الصراع في الشرق الأوسط مع إسرائيل وفوبيا التطبيع، من خلال أفراد عائلة دوخي (ناصر القصبي)، قد أثارت نوعًا من اللغط بين مؤيد ومعارض ومحايد، واستمرت حتى اللحظة.

وأحدثت هذه القصة تبايناً واضحاً في ردة فعل أفراد عائلة "دوخي"، إذ سارع دوخي إلى استحضار كافة الشعارات التي تشبعها أبناء جيله حول إسرائيل والقضية الفلسطينية، قائلا: "إسرائيل هي عدوة العرب والمسلمين... لا يؤتمن جانبهم".

وكان الموقف الأكثر سخونة، في الحديث الذي دار بين الفنانين ناصر القصبي وراشد الشمراني عن الفلسطينيين حيث قال الأخير: "العدو هو الذي لا يقدّر وقفتك معاه، ويسبّك ليل نهار أكثر من الإسرائيليين".

لكن القصبي ظهر في المشهد بشخصية الرجل المنصف ورد على زميله:"أصابع يدك ليست متشابهة، فمثلما يوجد فلسطينيون تهجروا عام 1948 وتعرضوا للمذابح في المقابل هناك من باع أرضه لليهود".

وعلق متابعو التواصل الاجتماعي على الحلقة الثالثة، قائلين: "‏‎بعد حلقة ‎#مخرج_7 قلت لأبوي لو اكتشفت أن أخوي يلعب مع يهودي وش ردة فعلك قال بلعب معهم وش فيهم اليهود"، و"‏مخرج7 اسمج شي في الحياة"، و"موقفنا مع إسرائيل موقف ثابت مثل ثبات موقف الملك فيصل رحمه الله".

وتمثل الخطأ الإخراجي في الحلقة الرابعة من المسلسل عندما كان "دوخي" الذي يتقمص دوره ناصر القصبي جالسًا على مكتبه ومن خلفه زجاج المكتب الذي يطل على أبراج تقع في شارع الشيخ زايد في دبي، وكان حديثه المتكرر منذ الحلقة الأولى بأنه في إحدى الوزارات الحكومية في الرياض، وأيضًا جاء قرار نقله من الرياض إلى منطقة "الحديثة" شمال السعودية، وهو السيناريو الذي لا يتماشى مع منظر أبراج مدينة دبي.