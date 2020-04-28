أول تعليق من رامز جلال بعد حلقة أمينة خليل

حلت الفنانة أمينة خليل ضيفة الحلقة الرابعة من برنامج "رامز مجنون رسمي" الذي يُذاع على "mbc مصر".



وعقب عرض الحلقة، قام رامز جلال بنشر عدة صور من الحلقة عبر حسابه بـ"تويتر"، وعلق عليها قائلا": "أمينة خليل بعد التعديل.. نورتيني في #رامز_مجنون_رسمي".



وتصدر هاشتاج الفنانة أمينة خليل موقع التدوينات الصغيرة "تويتر" بسبب حلقتها مع رامز جلال في برنامج "رامز مجنون رسمي"، وتفاعل رواد تويتر مع الهاشتاج قائلين: "أمينة خليل عسولة أوي .. مش خايفة على نفسها وخايفة على الجزمة".



يذكر أن فكرة برنامج رامز جلال تدور حول خداع اصدقائه من جديد، بالتعاون مع المطربة أروى، التي ستقوم باستدراك الضحايا لعمل حوار ومقابلة، ومن ثم يتفاجئ الضيف بوجود رامز جلال، الذي يقوم بصعق الضيوف بالكهرباء من أجل تنفيذ مطالبه، هذا المقلب مختلف عن المقالب فيالسنوات الماضية التي كان يتخفى فيها رامز جلال عن الضحية، لكن تلم المرة سيكون الضحيه يعلم بوجودة، لكن على الرغم من ذلك سيكون مسلوب الإرادة.

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