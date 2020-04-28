عادل إمام يكشف كواليس "فلانتينو" ويُعرب عن سعادته بردود الفعل

تحدث الفنان المصري عادل إمام - الزعيم- عن مسلسله الرمضاني الجديد الذي يُعرض حاليًا "فلانتينو"، مؤكدًا أن العمل يحمل طابعًا مختلفًا عما قدمه من قبل، كمان أنه يُبرز مساوئ التعليم خاصة بالمدارس الخاصة، كما أنه يحمل أكثر من مغزى وفكرة، مؤكدًا أنه دائمًا يجتهد لتقديم تلك الأفكار بشكل يجعل الجمهور في حالة تفاعل كبير مع المسلسل لتفسير ألغازه ومعايشته لحظة بلحظة، ولكن يبقى إمتاع المشاهد وخروجه بمحتوى جيد هو أساس عمله.

وأعرب "الزعيم" عن سعادته بردود الفعل الإيجابية على الحلقات الأولى من المسلسل الذي ينافس به في السباق الرمضاني الحالي، قائلًا: "المسلسل يحمل انسجامًا كبيرًا بينه وبين أبطاله خاصة الفنان سمير صبري الذي سبق واجتمعنا في واحد من أهم أفلام السينما المصرية والتي خلدت في الأذهان "البحث عن فضيحة"، مؤكدًا أن "فلانتينو" يضم هذا الثنائي الذي يعشقه الجمهور".

وعن حرصه على وجود وجوه صاعدة بأعماله، قال عادل إمام: "دائمًا أبحث في أعمالي عن الشباب المبدعين الموهوبين حتى أستفيد من طاقتهم وأفكارهم الجديدة، كما ارغب في إعطائهم الفرصة المناسبة لإبراز تلك الموهبة".

يذكر أن "فلانتينو" تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام، ويشارك في البطولة داليا البحيرى، ودلال عبد العزيز، وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد، جميل برسوم، محسن منصور، علاء عمرو وعدد آخر من الفنانين.

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