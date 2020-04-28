شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج اتهم الملحن بالكفر والسادات تدخل..حكاية تتر مسلسل محمد رسول الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتبر تتر المسلسل الدينى الشهير " محمد رسول الله" من أشهر تترات المسلسلات، حيث ارتبط الملايين بهذا المسلسل لسنوات طويلة، وعرض لأعوام كثيرة فى رمضان متناولاً سيرة حياة الأنبياء، وأصبح تتر هذا المسلسل الذى غنته الفنانة الكبيرة ياسمين الخيام أحد علامات شهر رمضان.

ولكن لهذا التتر قصة غريبة حكاها لنا ملحنه الموسيقار الكبير جمال سلامة، مشيرا إلى أنه كان من المقرر أن يقوم بتلحين التتر موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب.

وقال جمال سلامة فى تصريحات لليوم السابع أن موسيقار الأجيال انشغل بأعمال أخرى فرشحه الشاعر عبدالفتاح مصطفى لتلحين التتر، خاصة وان سلامة كان سبق وتعاون مع ياسمين الخيام فى أول عمل غنائى لها وهو أوبريت "عيون بهية".



الموسيقار جمال سلامة أثناء حواره مع الزميلة زينب عبداللاه

وأوضح سلامة أن بداية التتر كانت بعبارة" دعوة إبراهيم"، ولكنه اقترح وضع عبارة «محمد يارسول الله» فى البداية ولم تكن موجودة فى الأغنية، وبالفعل وافق المخرج أحمد طنطاوى.

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وأشار الموسيقار الكبير إلى أنه عندما انتهى من اللحن وسمعه المخرج أحمد طنطاوى صرخ قائلا: «إيه ده يادكتور ده كفر أنت حاطط البيانو فى عمل دينى؟»، حيث كانت أول مرة تدخل فيها ألة البيانو فى عمل دينى، وطلب منه تغيير اللحن.

وتابع سلامة :"كان باقى على رمضان يومين، وزعلت ونزلت من الاستوديو وروحت المعمورة، وفوجئت بعرض المسلسل فى أول أيام رمضان وبه ألحانى ولكننى لم أجد اسمى على التتر"

وشرح الموسيقار الكبير كيف تم حل هذه الأزمة قائلا:"كنت قبلها بأسبوع عملت فرح بنت الرئيس السادات فى المعمورة، فأسرعت إلى بيته فى المعمورة وطلبت مقابلته وبالفعل سمح لى بلقائه"

وأضاف: "عندما أخبرت االرئيس بالقصة، اتصل على الفور بهمت مصطفى، رئيس التلفزيون وقتها وقال لى: «ماتزعلش ياعم بكرة اسمك هينزل» وفعلا تانى يوم لقيت اسمى على تتر المسلسل.