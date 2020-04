شكرا لقرائتكم خبر عن للأسبوع الثالث..Blinding Lights فى الصدارة بإذاعات البوب..اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مازال النجم العالمي The Weeknd يحقق المزيد من النجاحات بأغنيته الجديدة " Blinding Lights " و هي واحدة من أغنيات ألبومه الجديد" After Hours " الذي أطلقه شهر مارس الماضي .

فقد سيطرت أغنية " Blinding Lights " علي الإذاعات الخاصة بموسيقي البوب ، و ذلك حسب موقع " هيدلاين بلانيت " الذي أكد أن الأغنية تم إذاعتها حوالي 19768 مرة تقريبا خلال فترة من 19 إلى 25 أبريل وهو دليل قوي علي نجاح الاغنية ، و حصلت أغنية "Blinding Lights" للأسبوع الثالث على المركز الأول على مخطط البث الإذاعي " Mediabase pop " .

The Weeknd

و تأتي في المركز الثاني النجمة العالمية كاميلا كابيلو و المركز الثالث من نصيب DOJA CAT ، أما النجمة العالمية دوا ليبا فكانت صاحبة المركز الرابع .

يذكر أن The Weeknd اطلق البومه الغنائي After Hours في 20 مارس الماضي، و قد استطاع الالبوم أن يحقق نجاح كبير حول العالم، ويضم الالبوم 14 أغنية، أطلق منهم The Weeknd 3 أغنيات تم تصويرهم بطريقة الفيديو كليب و هم "Heartless" شهر نوفمبر الماضي، ثم بعد أيام معدودة اطلق كليب "Blinding Lights"، بينما أطلق شهر مارس الماضي كليب "In Your Eyes".