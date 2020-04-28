راغب علامة عن أحداث لبنان: الزعامات الطائفية مسئولة عن كل ما يجري

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هاجم النجم اللبنانى راغب علامة، القيادات الطائفية اللبنانية، مؤكدا أنهم مسئولون عما يجرى فى شوارع لبنان من أعمال العنف.

وقال علامة فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر: "الزعامات الطائفية مسئولة عن كل ما يجري في شوارع البلد".

وفى سياق متصل أفادت قناة العربية فى خبر عاجل، استمرار التظاهر فى مدينة طرابلس شمال لبنان وحرق المتظاهرون للسيارات بينها سيارة تابعة للأمن الداخلى فى لبنان.

أقدم محتجون، الثلاثاء، على حرق مصارف في طرابلس، شمالي لبنان، احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية وانهيار الليرة اللبنانية، وحطم محتجين واجهات المصارف في طرابلس، فيما قام آخرون بإضرام النار فيها.

وتحاول حاليا فرق الإطفاء العمل على السيطرة على الحرائق المندلعة في بعض البنوك، احتجاجا على انهيار الليرة.

وتظاهر المئات في مدينة طرابلس، ليل الاثنين، على خلفية تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد، في احتجاجات تخللتها مواجهات مع قوات الأمن رغم من تدابير العزل المفروضة لاحتواء فيروس كورونا المستجد.

وشارك جمع من الرجال والنساء والأطفال في مسيرة جابت شوارع المدينة هاتفين "ثورة.. ثورة"، فيما حاول المتظاهرون الوصول إلى منزل أحد النواب، لكن قوات الجيش منعتهم مما أدى إلى حصول مواجهات، وفق "فرانس برس".