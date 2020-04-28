شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب الميراث..اعرف مخططات أشقاء محمد رمضان للتخلص منه فى "البرنس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن "رضوان البرنس" الذى يجسده النجم محمد رمضان في مسلسل "البرنس" المذاع على قناتى dmc ، و dmc دراما، طوال أيام شهر رمضان المبارك، سيعانى من أشقائه بشكل كبير بعد مفاجأته لهم بان كل ممتلكات والدهم مكتوبة بأسمه، حيث بدأت الحلقة الرابعة باتصال من "فتحى" أحمد زاهر بأحد المحامين حتى يتأكد من صحة كلام محمد رمضان من عدمه، وهو ما أكده المحامى بعد استخراجه للأوراق التي تثبت ذلك.





وبدأ بعض من أخوته في تخطيط كيف يمكن أن يحصلوا على الميراث حتى لو كلفهم أن يقتلوه، فجاء المشهد الأول عند "عبير" رحاب الجمل، شقيقته التي هددته بأنها ستقتل زوجته ونجليه إذا لم يعطيها حقها من الميراث، ولكنه صفعها على وجهها ووعد زوجته بأنه سيحميها من أي شخص يمسها.





وجاء المشهد الثانى عند شقيقه "ياسر" الذى يجسده الفنان محمد علاء، والذى دار الحديث بينه وبين "رأفت" زوج شقيقته وأخبره بأنه كان ينتظر أن يرث والده منذ زمن طويل، وأخبره بأنه سيقتل "رضوان"، ليقوم زوج شقيقته بلفت نظره الى أولاده وأن الأطفال تكسر أي رجل في الدنيا.





أما المشهد الثالث فجمع بين "فتحى" أحمد زاهر شقيق "رضوان"، وزوجته الثانية "المعلمة فدوى" التي تجسدها روجينا، والتي أيقظته من منامه، وسألته ماذا سيفعل ليقل لها بأنه سيقتل "رضوان البرنس" محمد رمضان، لتقترح عليه أن يقتل أيضا زوجته وأطفال حتى لا يرثوه بعد قتله.

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فمن الواضح أن كل أشقاء "رضوان البرنس" محمد رمضان، اتفقوا بشكل غير مباشر أن يتخلصوا من محمد رمضان وخاصة أطفاله وزوجته، حتى يحصلوا على ممتلكاته وممتلكات والدهم، فكيف سيواجه محمد رمضان مخططات أشقائه، فهذا ما سنكتشفه في الحلقات المقبلة.





تدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.





مسلسل "البرنس" يعرض على قناتى dmc و dmc دراما، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.