مايا دياب ناعية السمان: "الجوع يدق أبواب الشعب اللبناني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى: هاجمت الفنانة مايا دياب ما يحدث في لبنان، بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية، ووفاة شاب خلال مواجهات مع الجيش اللبناني. وكتبت دياب: "كتير بشع يلي عم نعيشوا ويلي عم يصير بلبنان، الله يرحمك فواز السمان والله يحمي الجميع! الجوع عم يدق بواب الشعب اللبناني والسلطة ما عم تحرك ساكن، الله يستر من يلي جايي..!". شيعت مدينة طرابلس بمأتم مهيب وسط أجواء من الحزن وإطلاق نار متقطع، جثمان الشاب فواز السمان الذي قضى ليلاً جراء المواجهات التي حصلت بين الجيش اللبناني والمحتجين في طرابلس، على خلفية الأوضاع المعيشية التي تسود البلاد، حسب مواقع لبنانية.

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