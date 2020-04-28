فيديو .. حسن عسيري يواجه مقلب رامز مجنون رسمي بثبات انفعالي

تبدأ الحلقة الخامسة من برنامج رامز مجنون رسمي باستضافة النجم حسن عسيري، وخلال الحلقة يتم خداع حسن وإقناعه بأنه يصور برنامج كرسي الحقيقة، الذي تقدمه أروي، ثم يجلس على كرسي وتسأله أروى العديد من الأسئلة الشخصية.

وتنتقل أروى إلى المرحلة الأخيرة من برنامجها حيث عرضت 3 صور لنجوم الفن، ومنهم محمد صلاح، وأحلام وكان من بينهم رامز جلال، والذي ويخترق رامز الصورة

وليتفاجأ عسيري بوجوده.

ويطالبه رامز بالخضوع للمقلب الذي يتعرض من خلاله للصعق بالكهرباء وتغمره المياه ويقوم الكرسي بالدوران مثل ألعاب الملاهي.

ويأمر رامز مساعده بإنزال الكرسي في حوض مليء بالماء، ويهدده بوضع حيوانات به فيترجاه لخوفه منه، ويبدأ حسن بالصراخ فيطالب رامز بإخراجه ويحاول تهدئته قبل أن يستدرجها للجزء الأخير من المقلب

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ويسقط في حفرة الماء ليعلن انتهاء المقلب.

يذكر أن برنامج رامز مجنون رسمي تقديم رامز جلال وأروى، وتعد فكرة البرنامج مقلب يقوم به رامز، ويكون أحد ضحايا المقلب من نجوم الفن والإعلام والرياضة، وبعض الشخصيات العامة، ومن أبرزهم: سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي المصري، كما سافر معه ثنائي الفريق الحارس الدولي محمد الشناوي والتونسي على معلول، والفنانين حسن شاكوش وحمو بيكا وعمر كمال، ومحيي إسماعيل والراقصة جوهرة.

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