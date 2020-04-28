قبل إذاعتها.. تفاصيل الحلقة الخامسة من رامز مجنون رسمي

يستضيف برنامج "رامز مجنون رسمي" الفنان الكوميدي السعودي حسن عسيري، وذلك في الحلقة الخامسة من البرنامج، والتي تُعرض في السادسة والنصف مساءً اليوم الثلاثاء.
يقع عسيري، في فخ رامز جلال، وذلك من خلال الحلقة التي تذاعالليلة في فترة ما بعد الافطار، وتعاد في الواحدة بعد منتصف الليل.
ويشهد برنامج "رامز مجنون رسمي" في الموسم الجديد الكثير من المُفاجآت والمواقف والمُفارقات غير المتوقعة، ومُشاركةالكثير من نجوم الفن والإعلام والرياضة الذين يُطلون مع رامز في حلقات يغلب عليها الجانب الترفيهي.
لمشاهدة برنامج رامز مجنون رسمي الحلقة 5 الخامسة ( اضغط هنـــــــــــــا)
لمشاهدة برنامج رامز مجنون رسمي الحلقة 5 الخامسة ( اضغط هنـــــــــــــا)
لمشاهدة برنامج رامز مجنون رسمي الحلقة 5 الخامسة ( اضغط هنـــــــــــــا)
ماحدث في الحلقة الماضية
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