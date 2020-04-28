قبل إذاعتها.. تفاصيل الحلقة الخامسة من رامز مجنون رسمي

يستضيف برنامج "رامز مجنون رسمي" الفنان الكوميدي السعودي حسن عسيري، وذلك في الحلقة الخامسة من البرنامج، والتي تُعرض في السادسة والنصف مساءً اليوم الثلاثاء.

يقع عسيري، في فخ رامز جلال، وذلك من خلال الحلقة التي تذاع

الليلة في فترة ما بعد الافطار، وتعاد في الواحدة بعد منتصف الليل.

ويشهد برنامج "رامز مجنون رسمي" في الموسم الجديد الكثير من المُفاجآت والمواقف والمُفارقات غير المتوقعة، ومُشاركة

لمشاهدة برنامج رامز مجنون رسمي الحلقة 5 الخامسة ( اضغط هنـــــــــــــا)



لمشاهدة برنامج رامز مجنون رسمي الحلقة 5 الخامسة ( اضغط هنـــــــــــــا)



لمشاهدة برنامج رامز مجنون رسمي الحلقة 5 الخامسة ( اضغط هنـــــــــــــا)

الكثير من نجوم الفن والإعلام والرياضة الذين يُطلون مع رامز في حلقات يغلب عليها الجانب الترفيهي.

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ماحدث في الحلقة الماضية