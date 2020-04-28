فيروس كورونا يُنهي حياة فردين من عائلة نجم حرب النجوم البريطاني

ميرنا وليد - بيروت - كشف نجم ​حرب النجوم البريطاني​ من أصل باكستاني ​ريز احمد​ أنه خسر اثنين من افراد عائلته بسبب ​فيروس كورونا​ الذي ما زال ينتشر في كل انحاء العالم، وعبر ريز عن حزنه الكبير لذلك متمنيا على صفحته الخاصة على احد مواقع التواصل الاجتماعي ان ينتهي هذا الوباء.

الجدير ذكره ان ريز كشف مؤخرا عن التمييز الذي تم معاملته به في مطارات الولايات المتحدة الاميركية.

وقال إنه فوّت حضور مؤتمر صحفي سابقا بـ شيكاغو للاحتفال بفيلمه وذلك بسبب التنميط العرقي الذي أخره عن رحلته وفق ما أفاد موقع هوليوود ريبورتر.

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