ميرنا وليد - بيروت - هاجم الممثل اللبناني ​بديع أبو شقرا​ السلطة السياسية اللبنانية بسبب الأحداث السيئة التي تسود لبنان في هذه الفترة.

وكتب بديع على صفحته الخاصة: "تضعون الفُقراء في وجهِ الفقراء، لكنكم لا تعلمون انا فقراءَكُم سيُعلِّقونَكُم يوماً على شرائِط أحذيتِهِم. اليوم طرابلس وغداً على أبوابِ قصورِكُم وفي غُرَفِ نومِكُم، وعلى موائدِكُم الفخمة وعلى الذّهَبِ الذي يُرَصِّعُ هالاتِكُم".

الجدير ذكره ان بديع أبو شقرا كان قد عبّر مؤخرا عن انزعاجه من الطبقة السياسية، مشيرا الى ان الذي تديّن الأموال من الدول الأخرى يُرجعها من جيبه، لا من جيب المواطن اللبناني.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بديع أبو شقرا: "فقراءَكُم سيُعلِّقونَكُم يوماً على شرائِط أحذيتِهِم" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.