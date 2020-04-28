كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 أبريل 2020 07:20 مساءً - انت الان تقراء خبر تعرف على موعد الحلقة الخامسة من "الاختيار" للنجم أمير كرارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دارت أحداث الحلقة الرابعة حول مقابلة الإرهابي هشام عشماوي، الذي يجسد دوره الفنان أحمد العوضي، بالإرهابي أبوبكر البغدادي، بوجود أبو مصعب، الذي يلعب دوره الفنان إيهاب فهمي، وطلب البغدادي منهم الاستعداد لمبايعته، كما ألقت الحلقة الضوء على استياء المصريين من حكم الإرهابية.

ووضحت أيضاً الحلقة دور أردوغان في مساندة الجماعات الإرهابية، بالإضافة إلى بدء حركة تمرد، والحصول على توقيعات الشعب لخلع مرسي، وعودة هشام عشماوي للقاهرة.

قصة الاختيار:

يتناول قصة حياة الشهيد أحمد صابر المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء.

أبطال مسلسل الاختيار:

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مسلسل "الاختيار" يشارك في بطولته بجانب أمير كرارة كلا من أحمد العوضي، دينا فؤاد، سارة عادل، ضياء عبد الخالق، وتأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سنرجي

ويشارك أيضاً مجموعة من النجوم كضيوف شرف فى أحداث مسلسل الاختيار، ‏الذى تدور أحداثه فى إطار تشويقى، وعلى رأسهم آسر ياسين، محمد ‏إمام، كريم محمود عبد العزيز، ماجد المصرى، محمد رجب، صلاح ‏عبد الله، إياد نصار، أحمد وفيق، كريم عبد الخالق، وآخرون‎.

موعد الحلقة الخامسة من مسلسل الاختيار والقنوات الناقلة له:

وتعرض قناة ON مسلسل الاختيار فى الـ 9 مساء ، والإعادة فى الـ 2 بعد منتصف الليل علىON دراما

