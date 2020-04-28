كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 أبريل 2020 07:20 مساءً - انت الان تقراء خبر أماني كمال تعرض مليون جنيه على سهر الصايغ لتترك لها هيثم شاكر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عرضت الممثلة أماني كمال، على النجمة سهر الصايغ مبلغ قدره مليون جنيه مقابل ترك خطيبها الفنان هيثم شاكر، ليتزوج أماني، جاء هذا ضمن أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل"حب عمري".



ورفضت سهر عرض اماني، مشدده على حبها الشديد لهيثم شاكر، الذي ترك العمل مع أماني كمال لحبه الشديد في خطيبته.