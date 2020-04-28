تراند اليوم : طارق الشناوي : عادل أمام أستاذ و رئيس قسم رغم تجاوز الـ80

تحدث الناقد السينمائي طارق الشناوي عن مسلسل “فلانتينو” بطولة الزعيم عادل إمام، الذي بدأ عرض أولى حلقاته تزامنًا مع بدء الموسم الرمضاني 2020.

وقال “الشناوي” عن عادل إمام لـ”القاهرة 24″: “بالرغم من تجاوزه الـ80 من عمره، لكن قادر يحافظ على لياقته، وكنت مفاجئ بده، لإن التمثيل فيه جزء عقلي وجزء جسدي وجزء وجداني، والإنسان مع الزمن بيفقد في الثلاث أجزاء أشياء”.

وأضاف: “لكن عادل لا يزال متماسكًا، لا يزال حضوره عالي، الكوميديا لديه بأسلوب الهمس، الكاريزما والترقب لا يزال النجم العربي الأول اللي الجمهور في كل الأقطار العربية بينتظره، المسلسل حتى الآن بينبأ عن عمل فني الكوميديا فيه قائمة على الموقف”.

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وعبر عن رأيه في بعض الممثلين بالمسلسل، وكان أولهم الفنانة الشابة هدى المفتي: “عجبني من أبناء عادل بنته هدى المفتي، رأيي إنها هتبقى نجمة رمضان، أو أحد أهم الوجوه الجديدة اللي ممكن الرهان عليهم، ولكن ملفتة ودمها خفيف”.

وعن الفنان حمدي الميرغني: “وكمان حمدي الميرغني رأيي أنه ممثل كوميدي جيد ولكن لما بيجد الدور اللي يقدر يشتغل عليه مش مجرد جاي يضحك”، وعلق على أداء الفنانة دلال عبد العزيز، قائلًا: “كمان دلال عبد العزيز عامله شغل هايل، ومتقمصة الدور بشكل جيد جدًا، لا يزال أمامنا الكثير للحديث عن هذا المسلسل أو غيره”.

ويشارك في تمثيل مسلسل “فلانتينو” العديد من الفنانين منهم عادل إمام، ودلال عبد العزيز، وحمدي الميرغني، وهدى المفتي، وبدرية طلبة، وسليمان عيد، ورانيا محمود ياسين، ووفاء صادق، ومحمد كيلاني، وإنعام الجريتلي، والمسلسل من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام.