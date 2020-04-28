تراند اليوم : تجاوزات مسلسلات رمضان غير مسموح بها في الكويت

أعلن وزير الإعلام الكويتي محمد الجبري ، تشكيل لجان للتحقيق العاجل في إجازة نصوص ومشاهد مسلسلات رمضان لهذا العام، بسبب ما أثير عن وجود ملاحظات في بعضها، وفق حساب «مباشر نيوز» المحلي. ولم ترد تفاصيل أوسع بشأن مهمات اللجنة، وهل سيقتصر عملها على مراجعة المسلسلات الحالية، أم ستكون رقيبا على الأعمال القادمة. وأثار عدد من المسلسلات التي بدأ عرضها مع دخول شهر رمضان الجاري.

جدلا واسعا عبر منصات التواصل، بينها مسلسل «محمد علي رود»، الذي اعتبر إساءة إلى فئة من مكونات المجتمع الكويتي، ومحتوى «أم هارون» لحياة الفهد، و(سينمائيات 2020) لما تضمنه من اقتباسات لأفلام سينمائية عالمية سابقة