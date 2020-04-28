تراند اليوم : مفيش فايدة .. ريهام حجاج ترفض الزواج من محمود حجازي

انطلقت اليوم رابع حلقات مسلسل “لما كنا صغيرين” بطولة الفنانة ريهام حجاج ضمن الماراثون الدرامى 2020.

وبدأت احداث الحلقة الرابعة استمرار التحقيق في قضية مقتل نهى ويستمر حجز “حسن” و”حامد” شقيق ‏نهى في النيابة حتى ينتهي الطب الشرعي من تقريره النهائي

ولم يستطع سليم “محمود حميدة ” إخراج السيدة المتورطة معه في قضية المخدرات من النيابة وتجدد حبسها الأمر الذي دفعها لتهديده بالانتقام منه إذا لم ‏يخرجها بعد تعقد الأمور

Advertisements

وتنهار دنيا بسبب مقتل نهى ورفضها للرجوع إلى يحيى خلال هذه الفترة بعد أن عرض عليها أن ينسيا ما حدث ويتزوجا مرة أخرى.‏

تدور أحداث مسلسل “لما كنا صغيرين ” حول “جريمة قتل” تقلب حياة بطلة العمل وأصدقاءها، الذين يعملون فى إحدى ‏الشركات التى ‏يمتلكها ‏النجم ‏محمود حميدة، وتتوالى الأحداث‎.‎

“لما كنا صغيرين” بطولة محمود حميدة، خالد النبوي، وريهام حجاج، نسرين امين ، نبيل عيسى، محمود حجازي، والدكتور أشرف زكي، والمسلسل من إنتاج شركة “ارت ميكرز “أحمد عبد العاطى، وتأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد على.