تفاصيل حادث سمية الخشاب وانقلاب سيارتها ست مرات وهي بداخها مع والدتها

أكدت الفنانة سمية الخشاب، أنها تعرضت لحادث منذ فترة وانقلبت بها سيارتها 6 مرات وكانت معها والدتها وصديقتها، حيث كان الحادث مفجعاً للغاية.

وأضافت سمية أنها رأت الموت بعينها، حيث كانت عائدة من أحد الأمكان متوجهة إلى منزلها بطريق الإسكندرية الصحراوي، وفي لحظة واحدة تفاجأت بسيارة أمامها، لتحاول أن تتفاداها، لكن انقلبت بها السيارة ست مرات متتالية.

اقرئي ايضا : خالد يوسف يعود للظهور مجدداً ويتحدث عن مسلسلات رمضان فمن الفنان الذي أشاد به؟

Advertisements

وأوضحت سمية أنها تحمد الله على أنها خرجت سالمة هي ووالدتها وصديقتها من هذا الحادث، حتى أنها لم تصدق ما تعرضت له.

وتابعت سمية أنها تعرضت للكثير من المواقف الصعبة بحياتها، والتي علمتها كيف تتصرف عندما يكون هناك موقف صعب، لذلك فقد أصبحت صاحبة خبرة كبيرة في مثل هذه الأمور.

