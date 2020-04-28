خالد يوسف يعود للظهور مجدداً ويتحدث عن مسلسلات رمضان فمن الفنان الذي أشاد به؟

عبر المخرج المصري خالد يوسف، عن رأيه بشكل عام بالمسلسلات الرمضانية، حيث كتب عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» خلال فترة الحجر المنزلي التي يعيشها في باريس.

وقال خالد: «حظر كامل في باريس جعلني أشاهد ‎ مسلسلات رمضان، فيه أعمال تستحق الثناء وأخرى متوسطة، وأعمال تستحق أن يقدم أصحابها لمحاكمات فنية عاجلة».

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وأشاد خالد يوسف تحديداً بمسلسل «‎١٠٠ وش» حيث كتب: «مبدئياً المخرجة اللي بجد‎ كاملة أبو ذكري ومعها ‎نيللي كريم و‎آسر ياسين وبقية صناع ‎١٠٠ وش يستحقون مننا تحية كبيرة هل نقول باقي رأينا ولا بلاش؟».

وطالب يوسف من الجمهور أن يخبره بأن يستكمل نقده للمسلسلات أم أنه يكتفي بالمشاهدة فقط.

