هذا ما قاله رامز جلال لطفله بعد انتهاء تصوير برنامجه

انهى الممثل المصري رامز جلال تصوير حلقات برنامجه الرمضاني "رامز مجنون رسمي، والتزم الحجر المنزلي المفروض عليه لمدة 14 يوماً تبعاً لقرارات وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية بحجر العائدين إلى بلادهم 14 يوماً كاملة،

وأطل جلال في مقابلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر"، على شاشة mbc مصر.

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وبسبب غيابه الطويل والمتكرر، وجه رامز، خلال مداخلة هاتفية رسالة لنجله ياسر، حيث قال له: "أنا عايش عشانك.. وفخور بيك.

وكان رامز قد واجه انتقادات كثيرة منذ انطلاق الحلقة الأولى من برنامجه، حيث هاجمه عدد كبير من الجمهور بسبب المبالغة في مقلب هذا العام، في حين هددت الفنانة فيفي عبده بمقاضاته بسبب تعرضها لما يشبه العاهة بعدما أصابها بضعف في السمع، وطالب الإعلامي وائل الإبراشي بإلغاء إذاعة البرنامج بسبب المهانة التي يلاقيها الفنانون في البرنامج حتى لو كان المقابل المادي كبيراً بحسب قوله.