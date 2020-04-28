هل يروي مسلسل "ونحب تاني ليه" لياسمين عبد العزيز قصة حياتها الشخصية؟

ردّت الفنانة ياسمين عبد العزيز بشكل حاسم على أنباء تطابق أحداث مسلسلها مع حياتها الشخصية عقب طلاقها من رجل الأعمال محمد حلاوة، من خلال استعانتها بمؤلف مسلسلها الجديد "ونحب تاني ليه" ، مؤكدة أنها تعبت من نفي هذه الشائعة.

ياسمين شاركت منشور المؤلف عمرو محمود ياسين الذي يقول فيه: والجدير بالذكر إن قصة مسلسل ونحب تاني ليه، هي قصة كنت كتبتها من حوالي سنتين كمعالجة، بعنوان الست آيات، ومكنتش عارف وقتها من سيكون أبطالها.

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وعلقت ياسمين، نافية وجود أي صلة بين قصة المسلسل وبين حياتها الشخصية، حيث كتبت: قولهم.. تعبت، فرد عليها: منا بقول أهه.

يذكر أن ياسمين تجسد في المسلسل شخصية الفنانة التشكيلية ومهندسة الديكور "غالية" التي تحاول إضفاء أجواء رومانسية على علاقتها الزوجية مع مخرج الإعلانات عبد الله الروبي ويجسد شخصيته الفنان شريف منير، ولكنه يصدمها بالطلاق، وبعد الانهيار تضعها المصادفة أمام قصة حب جديدة، وهي تفاصيل متشابهة مع حياتها الخاصة حيث صدمت الجميع بإعلان طلاقها من رجل الأعمال محمد حلاوة الذي تزوج لاحقا الفنانة ريهام حجاج، وكشفت ياسمين بعدها عن علاقة حب تجمعها بالفنان الشاب أحمد العوضي.

المسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري، وبطولة ياسمين عبدالعزيز، وشريف منير، وسوسن بدر، وكريم فهمي وسمر مرسي، وتدور حول مشاكل الزواج والأسرة خلال مجموعة من الأحداث. الكوميدية.